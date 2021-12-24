أعلنت وسائل إعلام أفغانية أن انفجارا وقع عند بوابة مكتب الجوازات المركزي في العاصمة الأفغانية كابول امس. وقال المتحدث باسم وزارة داخلية حركة «طالبان» عقيل جان عزام إنه تم إحباط الهجوم. وأوضح ان :«معتديا حاول دخول مكتب الجوازات، ولكن قوات الأمن أردته قتيلا».



الجدير بالذكر أنه تم تخصيص أيام الخميس من كل أسبوع لحصول مسؤولي «طالبان» والجنود على جوازات السفر بسبب الطلب الكبير. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، مواصلة دعم جهود الشركاء لتوسيع نطاق المساعدة لشعب أفغانستان وتقديم الإغاثة اللازمة خلال هذه اللحظة التي تشتد فيها الحاجة بشكل خاص. جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأميركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني امس غداة تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة يسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.



وقال بلينكن:«تماشيا مع هذا القرار، أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخارجية 3 تراخيص عامة لتسهيل التدفق المستمر للمساعدات الأساسية والدعم للشعب الأفغاني». وأضاف:«توسع هذه التراخيص الحالية لتقديم المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتوفر دعما أوسع للشعب الأفغاني بما يتفق مع القرار 2615 (2021) الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق». من جهة اخرى، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن أطفال أفغانستان معرضون للإصابة بالأمراض الخطيرة في العام المقبل، إذ تقدر «اليونيسف» أن طفلا واحدا من بين كل طفلين دون سن الخامسة في أفغانستان سيعاني من سوء التغذية الحاد في عام 2022 بسبب أزمة الغذاء وضعف الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.