القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز مع دولة البحرين على شتى الأصعدة، مشددا على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل، بحضور رئيس مجلس النواب د.حنفي جبالي، وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام الجودر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس النواب البحريني، طالبا نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية- البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا. من جانبها، نقلت رئيس مجلس النواب البحريني إلى الرئيس السيسي تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات.



وأشادت بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها، الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس. وثمنت دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مؤكدة أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، مشيدة بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية ودفع العمل العربي المشترك قدما. ولفت المتحدث إلى أن اللقاء بحث أيضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. الى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدقيق في كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كافة جوانبه، سعيا نحو تحقيق الهدف الأساسي من اكتشاف الفرص الكامنة في موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أ.ح.وليد أبوالمجد، ومستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أ.ح.مختار عبداللطيف، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني اللواء محمد صلاح، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء اللواء مجدي الطويل، ود.وليد محرز بهيئة المواد النووية، والمدير التنفيذي لشركة اللقاحات «ميفاك» الدكتور مجدي السيد.



من جهة اخرى، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية، وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة سوق الإنتاج الحيواني في مصر، والجهات المنتجة للأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى الشكل العام المقترح للشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد. وقال المتحدث إن الرئيس السيسي وجه بالبدء الفوري في توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية في مصر بشكل متكامل الجوانب.