القاهرة ـ هالة عمران



رحب د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بأعضاء الحكومة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذا اليوم يعد يوما تاريخيا، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن تدشين الجمهورية الجديدة. وأكد مصطفى مدبولي في هذا السياق أن الاجتماع في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر بمنزلة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع، مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات. جاء ذلك خلال رئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس في أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع بالمقر الجديد لمجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه من المهم أن تبدأ الأطقم المختصة في كل وزارة بالتشغيل لمباني الوزارات، موجها بأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيدا للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. وأكد مدبولي أن هذا الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس انتقالا جغرافيا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، كما يأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، جنبا إلى جنب مع تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل.