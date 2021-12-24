القاهرة ـ ناهد إمام



أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية، في تحديد أولويات الإنفاق العام بـ«الجمهورية الجديدة»، سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة.



وقال معيط إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل سيعكس ما تثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، وتوفيرا لفرص العمل.



وأشار الوزير، في بيان إلى حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم برؤية ممثليهم.