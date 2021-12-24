ينظم نادي الرماية الكويتي غداً السبت في تمام الساعة 3:30 عصرا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الحفل الختامي لكأس الشيخ جابر العبدالله لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز على الرماة والراميات الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بمسابقات الرماية الأولمبية (المسدس والبندقية ضغط هواء 10م، البندقية 50م، المسدس 25م) ورماية القوس والسهم الأولمبي.



وبهذه المناسبة، أشار رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي بأهمية هذه البطولة، مثمنا ما حظيت به الكأس من مشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب من 80 رام ورامية.



وفي ختام تصريحه، قدم العتيبي شكره وتقديره للأجهزة الفنية والإدارية بالنادي التي تقوم بمجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بهذه الرياضة، خصوصا أنه يتم تنظيم البطولات الحالية وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية التي من شأنها الحد من تفشي وباء كورونا والتي تطلب مجهودات مضاعفة، كما شكر الرماة والراميات الذين بذلوا جهودا كبيرة منذ الإعلان عن البطولة، مشيدا بدور الأجهزة الفنية والإدارية التي ساهمت في إنجاح مسابقاتها.