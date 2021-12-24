سجل جيلين براون 34 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على كليفلاند كافالييرز 111-101 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وبهذا الفوز استطاع سلتيكس أن يوقف سلسلة انتصارات كافالييرز عند ست مباريات. وأضاف روبرت ويليامز 21 نقطة بالإضافة إلى 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، كما أضاف جايسون تاتوم 18 نقطة لفريق سلتيكس.



وهذه هي المباراة الثانية على التوالي لبراون التي يسجل فيها 30 نقطة أو أكثر. في المقابل، سجل داريوس جارلاند 28 نقطة لفريق كليفلاند، وأضاف كيفن لوف 18 نقطة.



وافتقد كافالييرز لنجومه إسحاق أوكورو وإيفان موبلي وجاريت آلن، بالإضافة لخمسة لاعبين آخرين بسبب بروتوكول الصحة والسلامة الخاصة بدوري كرة السلة للمحترفين والمتعلق بفيروس كورونا.



وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على أتالانتا هوكس 104-98، وميلواكي باكس على هيوستن روكتس 126-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناغتس 108-94، ولوس أنجيليس كليبرز على ساكرامنتو كينغز 105-89.