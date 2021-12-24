«علمتني الحرية وحب الحياة، في عيد ميلادي الـ 16، عندما انطلقنا بالموتورسيكل بأقصى سرعة»

٭ دريو باريمور، الممثلة الأميركية، تذكر الممثل كيانو ريفز، بيوم عيد ميلادها الـ 16 عندما انطلق بها على الموتورسيكل بأقصى سرعة، وتعترف بأنها تعلمت معنى الحرية وحب الحياة، من هذه التجربة.