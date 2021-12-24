«الجرعة التعزيزية من الأمور القليلة التي أتفق فيها مع الرئيس ترامب»
٭ جو بايدن، الرئيس الأميركي، يمتدح إعلان الرئيس السابق ترامب حصوله على الجرعة التعزيزية، ويعزي الفضل لإدارته في إنتاج اللقاح، وترامب يعرب عن امتنانه، ويؤكد: سيصعب علي انتقاده بعد الآن.
«يكفي ما بعته من الأسهم»
٭ إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يعلن أنه قد باع ما وعد متابعيه ببيعه من أسهم شركة تسلا (10%) وأنه لن يبيع المزيد، وأسهم تسلا ترتفع جراء إعلانه وقف البيع.
«علمتني الحرية وحب الحياة، في عيد ميلادي الـ 16، عندما انطلقنا بالموتورسيكل بأقصى سرعة»
٭ دريو باريمور، الممثلة الأميركية، تذكر الممثل كيانو ريفز، بيوم عيد ميلادها الـ 16 عندما انطلق بها على الموتورسيكل بأقصى سرعة، وتعترف بأنها تعلمت معنى الحرية وحب الحياة، من هذه التجربة.
«نصحت كل بطل وبطلة لأفلام سبايدرمان بعدم الوقوع في الحب، وكانوا دوما يتجاهلون نصيحتي»
٭ إيمي باسكال، المخرجة الأميركية، تؤكد أنها أخرجت نحو 5 من أفلام سبايدرمان، وأن بطل وبطلة الفيلم غالبا ما يقعان في الحب بعد تصوير الفيلم.