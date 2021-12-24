طهران ـ أ.ف.پ: سجلت إيران نقاطا عبر نجاحها في إدراج رفع العقوبات كأولوية في الوثائق التي ستشكل أساس المناقشات في الجولة المقبلة للمفاوضات حول الملف النووي في ڤيينا، كما يرى خبراء.



وبعد توقف دام خمسة أشهر، عقدت الأسبوع الماضي الجولة السابعة من المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الدولي الموقع في 2015، على ان تعقد الجلسة الثامنة الاثنين المقبل، ويهدف أحد رهانات المحادثات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في عام 2018 لتعيد بعده فرض عقوبات على طهران.



ويرى خبراء أنه عبر الاعتماد على حلفائها الروس والصينيين وتكرار مواقفها والتخلي في اللحظة الأخيرة في «بادرة حسن نية»، عن الورقة الرابحة التي كانت في جعبتها ـ استبدال كاميرات المراقبة في موقع نووي ـ نجحت طهران في تحريك الوضع.



وقال الخبير الإيراني في الشؤون السياسية حسين كناني مقدم، لوكالة فرانس برس إنه في ختام الجلسة الأخيرة للمناقشات كان «هناك نصان: أحدهما بشأن العقوبات والآخر حول الأنشطة النووية.



هذه خطوة مهمة بالفعل لأنه مع انسحاب الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها كان الاتفاق متوقفا عمليا».



وأضاف كناني مقدم «الآن يمكننا القول إن الشروط الأولية توفرت لعودة للأميركيين إلى الاتفاق النووي».



واختتم ديبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين والصين والروس، الجلسة السابعة في 17 ديسمبر الجاري بعد أيام من المناقشات «الشاقة والمكثفة» بحسب طهران.



وقال ديبلوماسيون من الدول الأوروبية المشاركة إن «جميع شركاء إيران الآخرين مستعدون لمواصلة المناقشات»، داعين الإيرانيين إلى «استئنافها بسرعة».



واعلن الاتحاد الأوروبي أنه يأمل في الجولة المقبلة تسريع وتيرة النقاش حول القضايا العالقة.



من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية بلسان الناطق باسمها سعيد خطيب زاده أن التوقف تقرر بموافقة كل الأطراف.



وأضاف أن «الأطراف اتفقوا على نصين جديدين»، موضحا أن «وجهات نظر ايران أخذت في الاعتبار (...) وعلى أساسها يمكننا مواصلة المناقشات».



وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري النصين على أنهما «نقاط إضافية» على ما تم التفاوض عليه من قبل أسلافه الإصلاحيين، في اتفاق 2015.



وكان قد أصر على إدراج «الرفع الكامل للعقوبات الجائرة وغير الإنسانية» المفروضة على إيران، كأولوية.



وأثارت هذه الطريقة في تعديل النص إلى حد كبير غضب المفاوضين الأوروبيين والأميركيين الذين هددوا مرارا وتكرارا من دون تنفيذ وعيدهم، بالانسحاب من المناقشات ولوحوا بالخيار العسكري الذي تريده إسرائيل بشدة.



ويرى الخبير الفرنسي في الشؤون الإيرانية برنار هوركاد أن المفاوضين الإيرانيين «نجحوا خلال هذه الجولة في إقناع محاوريهم بضرورة تسوية العقوبات كأولوية لأن ذلك سيمهد الطريق لتسوية تقنية للشق النووي».



وأضاف هذا الباحث أن «إيران تدرك أن ميزان القوى يميل لمصلحتها لأنها الآن بلد عتبة، أي قادرة خلال فترة قصيرة، مثل ثلاثين دولة أخرى في العالم، على تصنيع قنبلة ذرية إذا أرادت ذلك. يمكنها تخصيب اليورانيوم عندما تشاء».



وفي الوقت نفسه تأمل إيران الحصول على نتائج.



وقال حسين مقدم «يبدو أن طهران تريد التوصل إلى نتيجة نهائية، سواء كانت الانسحاب النهائي أو العضوية الكاملة في خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي كل الأحوال الهدف هو الخروج من هذا الوضع غير الواضح».



وأضاف أنه لجعل الاتفاق المقبل دائما «في مواجهة اسرائيل التي تمتلك كما يعتقد بين ثمانين و300 رأس نووية، يجب على مجموعة 5+1 (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا) حماية إيران التي لا تمتلك أيا منها، وإلا يمكن أن ينهار الاتفاق في أي لحظة».