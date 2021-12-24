كشفت شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان ومنصة «شاهد» عن البوستر الأول لمسلسل «هروب» الذي سينطلق عرضه بداية العام الجديد، وهو من بطولة النجمة شجون الهاجري، والتي تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن سابق الشخصيات التي لعبتها.



والعمل عبارة عن مسلسل قصير من 10 حلقات، ويضم نخبة من النجوم، وهم: باسم مغنية، محمد العلوي، كارول عبود، جيسي عبدو، بديع أبوشقرا، قحطان القحطاني، ليليان نمري وغيرهم كثر، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف د.حنين عمر.



وتتعاون شجون مع «إيغل فيلمز» أيضا بمسلسل آخر بعنوان «بيبي المجنونة»، من إخراج محمد سمير، وتأليف أحمد العوضي، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما الخليجية منهم، حسب مجلة «لها»: بشار الشطي، غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، مي البلوشي، وآخرون.