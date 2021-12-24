أكد الفنان محمد حماقي دخوله قريبا عالم التمثيل بفيلم سينمائي جديد يتكتم تفاصيله، رافضا الكشف عن أي معلومة عنه، وقال إن العمل في مرحلة الكتابة، وعندما يتم الانتهاء منه سيفصح عن بعض التفاصيل، موضحا، في لقاء مع برنامج «mbctrending»، أن الفيلم ليس سهلا، قائلا: «فيلم فيه لعب شوية، نخلص كتابة، ونعلن عن كل حاجة».



وكان حماقي قد أحيا حفل افتتاح مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات، بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبيل إقامته بيومين، كما أحيا حفلا غنائيا بالرياض ضمن مهرجان «ساوند ستورم» على مسارح «مدل بيست» أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط، وقدم خلالها العديد من أغاني الألبوم الأخير «يا فاتني» والتي حققت نجاحا كبيرا.



وطرح محمد حماقي ألبومه الجديد «يا فاتني» كاملا عبر قناته بـ «يوتيوب»، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التي تعاون معها في الألبوم، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، أما الملحنون فهناك تعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، والموزعون: تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.