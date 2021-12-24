اعترفت الفنانة غادة عبدالرازق بشعورها بالغرور عقب نجاح أعمالها الدرامية مسلسل «سبق الإصرار» ومسلسل «سمارة»، ما تسبب في ارتكابها تصرفات ندمت عليها لاحقا، ولكنها في نفس الوقت أكدت أنها ذكية وليست لئيمة ومثابرة وصديقة وفية ومحبوبة، وشخصيتها تمزج بين القوة والضعف بنفس الوقت.



وأضافت غادة، خلال لقائها مع برنامج «صدى الملاعب» مع الإعلامي مصطفى الأغا، عبر شاشة «MBC1»: «أنا أعتبر نفسي شخصية مثابرة وقوية وضعيفة في نفس الوقت، ولما بحط حاجة في دماغي طالما صح الحمد لله بعرف أوصلها، وذكية بس مش لئيمة ومحبوبة وصديقة وفية جدا وأم كويسة».



وتابعت: «تملكتني حالة الغرور في وقت ما، بعد مسلسلي «سبق الإصرار» و«سمارة»، الإيجو كانت عالية عندي موت، وأول ما حسيت إنها هتأذيني وتأثر عليا تخلصت منها واحدة واحدة».



ولم تتمالك غادة دموعها عندما تحدثت عن أزماتها الخاصة قبل احتراف التمثيل وقالت: «أعترف لأول مرة في حياتي بأن ما حدث لي قبل التمثيل أثر على حياتي كثيرا، ولا يوجد علاج لكل هذه الجروح».



وسردت أبرز الجروح التي أثرت في شخصيتها قائلة: «وفاة والدي وأنا صغيرة في وقت كنت أحتاج إليه بشدة، وابتعاد والدتي عني في وقت كنت أحتاجها فيه جدا، وإهمالي رعاية ابنتي روتانا في وقت كانت تحتاج فيه لكل الرعاية الممكنة، انشغلت للأسف بالشهرة والنجومية، والجرح الأكبر إني مش عارفة أغير ده دلوقت»، مؤكدة أن هذه الجروح كانت السبب في تفكيرها باعتزال الفن منذ 12 عاما وارتداء الحجاب، وعادت منذ 4 سنوات بالتفكير بالاعتزال والاختفاء بسبب أزمات حدثت لها في المجال الفني.



وأكدت عبدالرازق أنها لم تقدم أي تنازل في مسيرتها الفنية وأنها كافحت وعملت منذ صغرها وتسير عكس التيار دائما، لذلك فهي في حالة صعود وهبوط مستمر في مسيرتها، مشيرة إلى أنها في الفترة الأخيرة بدأت الاهتمام بنفسها من خلال ممارسة الرياضة رغم عدم حبها لها، وكذلك من خلال الاهتمام بحالتها النفسية، وقالت إنها تتمنى العمل مع عادل إمام والذي منعها الحظ من العمل معه في أكثر من مناسبة، وكذلك أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.



وقالت الفنانة غادة عبدالرازق إن من الأمور التي ندمت عليها هي دخولها الوسط الفني، وأضافت انها تفضل دائما العمل مع مخرجين وممثلين شباب وتقديمهم، واعتبرت ذلك ليس ضعفا منها بل واجب عليها وأمر إيجابي، لافتة الى أنها ستعمل في مسلسلها الجديد «الأبواب الخلفية» مع مخرج جديد لأول مرة، وأكدت أنها ستقدم 15 حلقة فقط بسبب عدم امتلاكها الوقت الكافي ولشعورها بالإرهاق من المسلسلات الطويلة ذات الـ 30 حلقة.