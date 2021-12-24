قدم النائب د.أحمد مطيع اقتراحا برغبة بتوفير صيدلية لبيع المستلزمات والأدوية الخاصة بالأسنان في المراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات.



ونص الاقتراح على ما يلي:

لما كانت المراكز التخصصية لطب الأسنان والتابعة لوزارة الصحة تخلو من وجود صيدليات مختصة ببيع مستلزمات طبية وأدوية خاصة بالأسنان ما يضطر المراجعين للذهاب إلى صيدليات خاصة ودفع مبالغ كبيرة لهذه الصيدليات.



بات من الضروري توفير صيدلية خاصة ببيع المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالأسنان في كل مركز من المراكز المتخصصة لطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة وبجميع محافظات الكويت، حيث سيساهم هذا الأمر بتوفير الجهد وتقليل العناء على المراجعين وتوفير عائد مالي للدولة عبر هذه الصيدليات.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

توفير صيدلية لبيع المستلزمات والأدوية الخاصة بالأسنان في المراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة بجميع محافظات الكويت.