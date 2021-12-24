الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات



عبدالهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على أن أمن الكويت لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من حماة الوطن، الذين يسعون دائماً إلى المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، فهم السد الحامي في وجه كل من تسول له نفسه، المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيها، ويشهد التاريخ ببطولات وتضحيات منتسبي الجيش الكويتي الذين كانوا في طليعة القوات المشاركة في كافة الحروب العربية والعمليات الانسانية، ودورهم المشهود في التصدي للغزو وتحرير وطنهم من براثن الاحتلال، وهذه المواقف سوف تبقى دائماً محل فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي.

جاء هذا التصريح خلال زيارة الشيخ حمد جابر العلي إلى لواء التحرير الآلي السادس بالمنطقة الشمالية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله علي الجبعة وآمر لواء التحرير الآلي/6 العميد الركن طلال سعدي فالح وعدد من ضباط اللواء، وقد استهلت الزيارة بتقديم شرحٍ مفصل عن أهم الواجبات المناطة بلواء التحرير الآلي/6 بالإضافة إلى بيان طبيعة المهام التي يقوم بتنفيذها، كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بجولةٍ داخل اللواء شملت كتيبة المشاة/5، ومبنى المشبهات، وميدان رماية المسدس، وكتيبة الإمداد/85، وورشة النجارة والصيانة، تخللها تقديم عروضٍ للآليات المدرعة وعربات القيادة، وأسلحة المشاة.



وقد نقل الشيخ حمد جابر العلي خلال الزيارة تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمنتسبي الجيش الكويتي، مؤكداً حرص القيادة الحكيمة على متابعة شؤون وأوضاع رجال قواتنا المسلحة، والتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها، فهم دروع الوطن، وهم أول من يلبي نداء الواجب في الدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأضاف العلي في كلمة له بأن الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات، فقد شهدت القوة البرية تسلم الدبابة الجديدة M1A2K، كما أدخلت القوة الجوية طائرات الكراكال الحديثة ضمن طائراتها العاملة بالخدمة، وبدأت في تسلم أولى دفعات طائرات اليوروفايتر، وبالنسبة للقوة البحرية فقد تم التعاقد لصيانه وتحديث السفن والزوارق العاملة ضمن اسطولها، والنظر في توفير كافة احتياجات القوة من المعدات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على كفاءة وقدرة قواتنا البحرية.

ودعا وزير الدفاع منتسبي القوة البرية إلى مواصلة التعلم والعمل والتدريب لمواكبة خطة التحديث والتطوير وللنهوض بمستوى القوات المسلحة وإعادة الجيش إلى سابق عهده الزاخر بالتميز والتفوق والمنافسة، معبراً عن سعادته واعجابه بما قام به منتسبو الجيش الكويتي من عمليات تحسين واضافة لبعض الاسلحة والمعدات، والتي أبهرت الجميع بحجم إمكانياتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى عملهم الدائم والمتواصل في القيام بمهام الصيانة والتحديث للأسلحة الثقيلة، واستعدادهم لتنفيذ مختلف التدريبات والواجبات التي يكلفون بها وهذه الانجازات تعكس روح فريق العمل الواحد الذي التزمنا على العمل به جميعاً في وزارة الدفاع، حتى أصبح الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، مطلب الشباب الكويتي الطامح إلى الانضمام إلى صفوف حماة الوطن، وخير دليل ما شهدناه خلال حملة (كن منهم) التي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وشهدت اقبالاً فاق جميع التوقعات.

وفي ختام زيارته شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إخوانه منتسبي القوة البرية مأدبة الغداء، كما عبر عن شكره وتقديره لمساعد آمر القوة البرية وآمر لواء التحرير الآلي/6 وجميع منتسبي اللواء، على ما شهده من روح معنوية عالية وجدية وإخلاص وجاهزية واستعداد، جاءت نتيجة العمل و التدريب والاستعداد الدائم للدفاع عن حياض وطننا الغالي، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خدمة وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء.