38 مليون دينار حجم مشتريات الأجهزة والمعدات الطبية

علي إبراهيم



تستمر جهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي ڤيروس كورونا بالبلاد، وما يواكب ذلك من تعاقداتها على اللقاحات بأنواعها إلى جانب بقية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي الحكومي في البلاد، بلغ انفاق البلاد على «الصحة» نحو 1.1 مليار دينار في 8 أشهر.



وبلغ معدل انفاق الحكومة على خدمات المستشفيات لتغطي جميع احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية نحو مليار دينار مستحوذة على النصيب الأكبر من حجم الانفاق، وسجل الانفاق على المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية نحو 38 مليون دينار.



ويشكل حجم انفاق الحكومة على الشؤون الصحية منذ أول أبريل الماضي وحتى نهاية نوفمبر المنصرم نحو 39.8% من إجمالي المصاريف المعتمدة للانفاق على هذا الجانب عن العام كاملا والمقدرة عند 2.7 مليار دينار.