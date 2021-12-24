أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية الكويتية تعتزم بناء 15 محطة وقود جديدة ضمن مشروع إنشاء 100 محطة وقود تعتزم البلاد تنفيذها لتغطية التوسع العمراني في البلاد خصوصا في المناطق السكنية الجديدة.



وقالت المصادر ان «البترول الوطنية» انتهت من إعداد التصاميم الهندسية للمحطات الجديدة وجار اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة على ان تتم المباشرة بعدها بإجراءات الطرح ثم التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء من بناء وتشغيل هذه المحطات في الربع الرابع من 2025/2026.



وقالت المصادر ان الشركة انتهت مؤخرا من افتتاح 18 محطة وقود جديدة كان آخرها في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وأشارت الى ان الشركة قامت بتوزيع انشاء الـ100 محطة على 5 حزم رئيسية كالتالي: المرحلة الأولى 18 محطة وتم الانتهاء منها خلال ديسمبر 2021، المرحلة الثانية 15 محطة، المرحلة الثالثة 25 محطة، الرابعة 16 محطة، وأخيرا الخامسة التي تحتوي علي 26 محطة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات البناء والتشغيل لكل المراحل الخمس في الربع الرابع من السنة المالية 2027/2028.



هذا، وتتميز محطات «البترول الوطنية» الجديدة بالطراز المعماري المعاصر الذي يحاكي المحطات العالمية ويعكس الوجه الحضاري للكويت، حيث تحتوي المحطات علي أسواق مركزية وغسل سيارات وصيانتها وخدمة سحب آلي، كما ان المحطات الجديدة مزودة بنظام الطاقة المتجددة بما يقارب 30% من استهلاك المحطة للكهرباء.