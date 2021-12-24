عواصم - وكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.



وذكر التحالف بحسب وكالة الانباء السعودية على «تويتر» أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.



وأضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيرا إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها، وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكانت مصادر محلية قد أفادت في وقت سابق بأن التحالف استهدف مخازن للحوثيين بمعسكر التموين بصنعاء، مضيفة أن تحركات الحوثيين شهدها معسكر التموين قبيل استهدافه من التحالف.



وكان التحالف قد أعلن انتهاء المهلة التي أعلن عنها لميليشيا الحوثي لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، وأنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.