يبدو أن رفع أسعار الدواء الأسبوع الماضي بنسبة 30% لم يحل مشكلة الدواء في سورية، ويبقى المرضى في سورية عالقين بين سندان ارتفاع أسعار الأدوية الأجنبية وأغلبها مهرب، وبين مطرقة عدم فعالية الدواء المنتج محليا ناهيك عن عدم توفره نتيجة إغلاق العديد من معامل الأدوية نظرا لتكلفة الإنتاج العالية مع ارتفاع أسعار جميع السلع.



وقال صيادلة في العاصمة دمشق إن أغلب معامل الأدوية المنتجة للدواء الوطني خفضت نسبة مادة (السواغ) المضافة الى طبخة الأدوية، بسبب خلاف مع وزارة الصحة على الأسعار واستيراد المواد الأولية.



ونقل تقرير لموقع تلفزيون «سوريا» عن صاحب احدى الصيدليات في دمشق إن «معامل الأدوية تنتج أدوية بفعالية ضعيفة بحجة أن رفع سعر الأدوية لا يتناسب مع كلفة إنتاجها».



وأكد أن العديد من المرضى يشتكون من عدم فعالية الدواء المنتج محليا، خصوصا ما يتعلق منها بأدوية الالتهاب، مضيفا: «أنصح مرضاي بشراء الدواء الأجنبي لأمراض معينة في حال كانوا يمتلكون قدرة شرائه».



وأشار صيادلة بأن هناك معامل أدوية فضلت التوقف عن العمل نهائيا على أن تخفض نسبة «السواغ» في المادة الدوائية المنتجة.



وقال صيدلي آخر أن «من لديه شرف توقف عن الإنتاج والعمل ما أدى إلى فقدان أصناف دوائية عديدة، في حين أن هناك من قرر العمل مقابل إنتاج أدوية بلا فائدة».



وشدد على أن فقدان أصناف دوائية «يبقى أقل ضررا من إنتاج أدوية غير مطابقة للمواصفات لا تضر ولكنها لا تنفع أيضا».



وبين أن الرفع الأخير لسعر الأدوية بنسبة 30% انعكس على أسعار الأدوية في الصيدليات بما يفوق الـ 90%، إذ أصبح سعر ظرف حبوب الالتهاب مثلا 4500 ليرة.



وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السوري، رشيد الفيصل، قد قال إن ما بين 80 و85% من الأدوية أسعارها لا تتجاوز 5 آلاف ليرة بعد الرفع الأخير، مشيرا إلى أن أكثر من 65% من هذه الأدوية أسعارها لا تتجاوز 2500 ليرة.



وكانت أصدرت «مديرية الشؤون الصيدلانية» في وزارة الصحة الأسبوع الماضي وبعد إعلان رفع أسعار الدواء، ملفا تضمن تعديل أسعار 12 ألفا و758 صنفا دوائيا، بنسبة تقارب الـ 30%، مبينة أن تعديل الأسعار يأتي «عطفا على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء».