قال مسؤولون إقليميون في سويسرا إن أكثر من 8 آلاف شهادة تطعيم مزورة صدرت في مدينة سانت جالين السويسرية.



وتركز التحقيقات حاليا على مجموعة من الموظفين العاملين في مركز خاص لإجراء فحوصات كوفيد19-، حيث أتاح لهم موقعهم في العمل إمكانية الوصول إلى المنظومة الوطنية للبلاد لإصدار شهادات تطعيم كوفيد.19-



ويواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامات.



ووفقًا لإدارة المدينة، فإن أولئك الذين دفعوا مبالغ كبيرة مقابل شهادات تطعيم مزورة سيتعرضون لعقوبات أو غرامات.



ولم تعد الشهادات غير القانونية صالحة.



يشار إلى أنه ومع معدل التطعيم الحالي فإنه تم تطعيم حوالي 61 % من السكان، وتعد سانت جالين من بين أقل المدن في حصول سكانها على التطعيم من بين جميع المدن السويسرية .



وبشكل عام، فإن معدل التطعيم في سويسرا يبلغ حوالي 67 %.