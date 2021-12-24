أعلنت السلطات المحلية في ولايتي برلين وهامبورج، عن السماح لعدد محدود من الجماهير بحضور الفعاليات الرياضية ابتداء من 28 كانون أول / ديسمبر الجاري.



وسيتم السماح لما يقارب من 3000 مشجع بحضور الفعاليات في الأماكن المفتوحة، فيما تم السماح لـ2000 شخص بالحضور في الفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة.



وقالت فرانتسيسكا جيفي، رئيسة حكومة (عمدة) ولاية برلين الجديدة: "عقد العزم على المضي قدما بشكل متناسب مع الوضع في الاعتبار المخاطر المتوقعة وإجراءات الحماية".



ومن المأمول أن يتم السماح بتفعيل النشاط الرياضي إلى جانب الثقافي والاقتصادي بقدر الإمكان حتى في حالة فرض قيود.



وقالت جيفي: "توصلنا في النهاية إلى أن ذلك سيكون أفضل من الإلغاء التام ".



كانت الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية قد توصلت إلى اتفاق ينص على إقامة المنافسات الرياضيةالإقلمية الكبرى بدون حضور جماهيري ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي،ولكن لم يتم تحديد ذلك بشكل دقيق.



وستقام الفعاليات في برلين في إطار إجراءات صحية صارمة، تتضمن تدابير مثل التهوية وارتداء الكمامات والسماح فقط بحضور الحاصلين على التطعيم والمتعافين من فيروس كورونا ويتوجب عليهم أيضا الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.



وسيتم السماح ل5000 شخص بحضور الفعاليات المقامة في الأماكن المفتوحة في هامبورج مع السماح بنصف هذا العدد في الأماكن المغلقة.