أصدرت شركة أشباه الموصلات الامريكية "إنتل"، اعتذارا ، بعد أن تسببت في غضب الحكومة الصينية من خلال دعوتها للموردين بتجنب السلع والخدمات من إقليم شينجيانج.



وقالت في منشور لها على منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، إن الهدف الأصلي للشركة "هو ضمان الامتثال للقانون الأمريكي"، وذلك في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى.



ومع ذلك، قالت شركة "إنتل" إنها تأسف لأن رسالتها إلى الموردين "قد أثارت الكثير من التساؤلات والمخاوف بين شركائنا الصينيين المحترمين."



وأكدت الشركة الامريكية على أن المقصود من الرسالة هو "بيان للامتثال والقانونية" وليس "النية أو الموقف"، معربة عن تفهمها لحقيقة أن القضية تعد حساسة في الصين.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا أخرى اتهمت بكين ببناء معسكرات عمل وإطلاق حملة وحشية بحق أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيانج بشمال غرب البلاد.

