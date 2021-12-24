ظلت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، كما هي دون أي تغيير.



وخلال النسخة الأحدث من تصنيف فيفا للمنتخبات ، حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة.



ويمتلك منتخب بلجيكا 1828 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين فقط على المنتخب البرازيلي صاحب المركز الثاني وحل منتخب فرنسا في المركز الثالث ثم إنجلترا في المركز الرابع والأرجنتين في المركز الخامس.



وحل منتخب إيطاليا في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والدنمارك في المركز التاسع وهولندا في

المركز العاشر.



وحافظ منتخب السنغال على موقعه في صدارة المنتخبات الإفريقية ، فيما تصدر منتخب إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية يليه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم قطر ثم السعودية ثم الإمارات.



وتصدر المنتخب المغربي تصنيف المنتخبات العربية، باحتلاله المركز 28عالميا، وجاء خلفه منتخب الجزائر في المركز 29 عالميا والثاني عربيا.



وجاء المنتخب التونسي في المركز 30 عالميا والثالث عربيا، فيما كان أقرب منتخب عربي له في التصنيف هو المنتخب المصري في المركز 45 عالميا وبعده المنتخب القطري في المركز 48عالميا.



وتراجع المنتخب السعودي إلى المركز رقم 51 عالميا، فيما صعد المنتخب الإماراتي للمركز .69



وحل المنتخب العراقي في المركز 75 فيما تواجد منتخب عمان في المركز 79 وسورية في المركز .86



واحتل المنتخبان الأردني والبحريني المركزين 90 و91 على الترتيب، فيما تواجد منتخب لبنان في المركز 95 وفلسطين في المركز 99 .



واحتل المنتخب الموريتاني المركز رقم 103 وخلفه المنتخب الليبي في المركز 117 والسودان في المركز 125 وجزر القمر في المركز 132 .



وشهد التصنيف تواجد منتخب الكويت في المركز 142 متفوقا بتسع مراكز على المنتخب اليمني، بينما احتل منتخب جنوب السودان المركز 167



وجاء منتخب جيبوتي في المركز 192، فيما جاء منتخب الصومال في ذيل ترتيب المنتخبات العربية بتصنيف (فيفا) باحتلاله المركز .194

