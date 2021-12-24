أصبح موقع "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس" الصينية أكثر مواقع الويب شعبية في العالم خلال عام 2021، متفوقا على "جوجل"، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.



وقالت شركة "كلاودفير" لأمن الويب في منشور بمدونتها إن "تيك توك" احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 شباط/فبراير الماضي، لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.



كما احتل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة المرتبة الأولى أيضا في أذا/مارس وفي آيار/مايو، ولكنه احتل الصدارة في 10آب/أغسطس لعدة أيام.



وقالت "كلاودفير" في المنشور إنه كانت هناك بعض الأيام التي كان فيها "جوجل" في المركز الأول، لكن "تيك توك" سيطر خلال شهري تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر، بما في ذلك في عيد الشكر (25 تشرين ثان/نوفمبر) والجمعة السوداء (26 تشرين ثان/نوفمبر).



وفي عام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي "تيك توك" المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية، مما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.



وكانت باقي أكثر 10 نطاقات شعبية هي منصة "فيسبوك" التابعة لـ"ميتا"، تلاها "ميكروسوفت" ،ثم "آبل"، و "أمازون" وبعد ذلك "يوتيوب" وبعده "تويتر" وأخيرا "واتس آب".



وكان "تيك توك" أيضا أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية هذا العام، متجاوزا "فيسبوك".وكانت "يوتيوب" و"تويتر" و"انستاجرام" ضمن المراكز الخمسة الأولى، تلاهم "سناب شات" و"ريدديت" و "بينترست" و"لينكد إن" و "كورا".



كما أظهرت بيانات "كلاودفير" أن "نيتفليكس" ويوتيوب" كانا أكبر موقعين للبث في عام 2021، لكن "اتش بي أو ماكس" تقدمت على "هولو" - التي تعتبر "ديزني" أكبر مالكيها محتلة المركز الرابع، وحلت "باراماونت" في المركز الثامن، بعد إطلاقهما في آذا/مارس .2021

