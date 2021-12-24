توفيت جريس ميرابيلا، رئيسة التحرير السابقة لمجلة فوج الشهيرة المعنية بعالم الموضة، عن عمر ناهز ال 91 عاما.



وذكرت فوج في بيان أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ميرابيلا، التي تولت منصب رئيسة تحرير المجلة خلال سبعينيات، ومعظم ثمانينيات القرن الماضي، فارقتها الحياة أمس الخميس.



وكانت ميرابيلا تدرجت سُلم المناصب داخل المجلة حتى أصبحت مساعدة لرئيسة التحرير السابقة ديانا فريلاند خلال ستينيات القرن الماضي، قبل أن تخلفها في عام .1971



وفي عام 1988، تولت آنا وينتور منصب رئيسة تحرير المجلة خلفا لميرابيلا.



ولدت ميرابيلا في 10 حزيران/يونيو 1930 ببلدة مابلوود، في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.