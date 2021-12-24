أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (IFFHS) / عن التشكيل الأفضل لقارة إفريقيا 2021، حيث تصدر الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لكرة القدم القائمة.



واختار الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي اختيار مدرب النادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدربًا للتشكيل الأفضل.

وجاءت تشكيل الأفضل في إفريقيا 2021 كالتالي في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال/ تشيلسي)، وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب/ باريس سان جيرمان)، كاليدو كوليبالي (السنغال، نابولي)، علي معلول (تونس/ الأهلي).



وفي خط الوسط: أمادو هايدارا (مالي/ لايبزيج)، إدريسا جانا جاي (السنغال/ باريس سان جيرمان)، فرانك كيسي (ساحل العاج/ ميلان).

وفي خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر/ مانشستر سيتي)، محمد صلاح (مصر/ ليفربول)، سيباستيان هالير (ساحل العاج/ أياكس)، ساديو ماني (السنغال، ليفربول).



وفي مقاعد البدلاء أندريه أونانا (الكاميرون/ أياكس)، إريك بليلي (ساحل العاج/ مانشستر يونايتد)، جويل ماتيب (الكاميرون/ليفربول)، توماس بارتي (غانا/ آرسنال)، نابي كيتا (غينيا/ ليفربول)، بغداد بونجاح (الجزائر/السد)، حكيم زياش (المغرب/ تشيلسي).