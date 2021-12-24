كشف تقرير الشركة البريطانية "OAG" المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية عن أكثر المسارات الجوية ازدحاماً في العالم لشهر ديسمبر 2021، وفقا لعدد المقاعد المجدولة المتاحة لجميع الرحلات الدولية لهذا الشهر وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.

وجاء المسار الرابط بين دبي والرياض في المركز الأول عالميا، بنحو 284.6 ألف مقعد.

وتعرف "أو اي جي" أكثر المسارات الجوية ازدحامًا بأنها تلك التي تتضمن أكبر عدد من المقاعد المجدولة لشركات الطيران في الشهر المقيس، وفي كلا الاتجاهين لكل مسار.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن مسار الرحلات الجوية بين القاهرة وجدة حل في المركز الثاني عالمياً بنحو 282.4 ألف مقعد.

واستحوذت دبي على 6 من أكثر 10 مسارات للطيران الدولي ازدحاما خلال شهر ديسمبر 2021.

فيما جاء مسار الرحلات بين دبي ولندن هيثرو في المركز الثالث بنحو 253.6 ألف مقعد، ومسار الطيران بين دبي وجدة في المركز الخامس بنحو 214 ألف مقعد.