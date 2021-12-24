تم تعدين أول عملة بيتكوين عام 2009، والآن يوجد نحو 15 ألف شركة في العالم تقبل الدفع باستخدام العملات المشفرة، ورغم الجدل الكبير حول عملة البيتكوين، إلا أن المزيد من الشركات والأماكن باتت على استعداد لقبول هذه العملة كوسيلة للدفع.

ومن أجل تحديد أكثر المدن التي تدعم عملة البيتكوين، اعتمد موقع "إنفيستوبيديا" على ثلاثة معايير، وهي عدد البائعين الذين يقبلون عملة البيتكوين في كل مدينة، عدد ماكينات الصرف الآلي للبيتكوين، وحجم السكان بالنسبة لنشاط البيتكوين، ونستعرض في هذا السياق 9 من أكثر المدن في العالم دعماً للبيتكوين.

1- سان فرانسيسكو

تأتي مدينة سان فرانسيسكو في صدارة المدن التي تدعم البيتكوين، إذ يقبل أكثر من 100 بائع بها هذه العملة، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والنُزل، كما توجد 437 ماكينة صرف آلي للبيتكوين في خليج سان فرانسيسكو، من بينها 65 ماكينة في مدينة سان فرانسيسكو نفسها، وهو عدد جيد مقارنة بعدد سكانها الصغير نسبياً البالغ 880 ألف نسمة.

2- فانكوفر

تتمتع عملة البيتكوين بوجود قوي في كندا، وهناك أكثر من 50 بائعاً يقبل هذه العملة في مدينة فانكوفر وضواحيها، كما يوجد 221 موقع لشراء عملة البيتكوين، وقد بدأت أول ماكينة صرف آلي للبيتكوين في العالم العمل في مقهى "ويفز كوفي هاوس" في 29 أكتوبر عام 2013 في مدينة فانكوفر، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 631 ألف نسمة.

3- أمستردام

هناك أكثر من 40 مكاناً يقبل عملة البيتكوين في مدينة أمستردام الهولندية، بما في ذلك محلات إصلاح الدراجات، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، كما يوجد في المدينة نحو 6 ماكينات صرف آلي للبيتكوين، ويبلغ عدد سكان أمستردام 840 ألف نسمة.

4- ليوبليانا

رغم أن ليوبليانا عاصمة سلوفينيا وأكبر مدنها، إلا أنها أصغر المدن في القائمة من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 289 ألف نسمة، وتحتوي المدينة والمناطق المحيطة بها على 11 ماكينة صرف آلي للبيتكوين، كما يقبل نحو 200 بائع بها عملة البيتكوين.

5- بورتسموث

يطلق السكان المحليون على هذه المدينة الساحلية الأمريكية اسم "قرية البيتكوين"، وتوجد بها نحو 12 شركة تتعامل بعملة البيتكوين، كما توجد 21 ماكينة صرف آلي للبيتكوين في بورتسموث والمدن المجاورة، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان المدينة البالغ 22 ألف نسمة فقط.



6- ميامي

يوجد في مدينة ميامي الأمريكية نحو 40 بائعاً يقبلون عملة البيتكوين، كما توجد بها 651 ماكينة صرف آلي للبيتكوين وصرافين، وتسعى حكومة المدينة لجذب شركات البلوكتشين، وقد اقترح عمدة ميامي استثمار أموال المدينة في عملة البيتكوين، وإطلاق عملة مشفرة محلية.

7- الزونتي

تعد السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وقد تلقت مدينتها الزونتي أول ماكينة صرف آلي للبيتكوين عام 2020، وتسعى هذه المدينة الصغيرة لإعادة تسمية نفسها باسم "شاطىء البيتكوين"،وبشكل عام توجد 1500 ماكينة صرف آلي للبيتكوين في جميع أنحاء الدولة، ويمكن استخدام البيتكوين هناك لدفع الضرائب.

8- نيويورك

يقبل نحو 30 بائعاً في مدينة نيويورك الأمريكية عملة البيتكوين، وهي مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها 8.4 مليون نسمة، وتعد نيويورك مركزاً رئيسياً للشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة والإعلام مثل كوين ديسك "CoinDesk"، وكوين تليجراف "CoinTelegraph".

9- لندن

يبلغ عدد سكان مدينة لندن 8.9 مليون نسمة، وتوجد بها 50 ماكينة صرف آلي للبيتكوين، ونفس العدد تقريباً من البائعين الذين يقبلون الدفع بهذه العملة، ومن أبرز شركات البيتكوين الناشئة بها شركة كوين فلور "Coinfloor".