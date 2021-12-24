قالت ادارة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بتقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي يؤدي إلى استقرار في حالة الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم الجمعة وتنشط غدا السبت.



وتوقعت الإدارة أن يكون الطقس مساء اليوم الجمعة باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية.



أما طقس نهار غد السبت فمن المتوقع أن يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية.



ولفتت إلى أن طقس ليل غد السبت سيكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و8 درجات مئوية.