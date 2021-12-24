أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني عن تفاصيل حول سيارة كهربائية ذات مواصفات، تدعي أنها تغلبت على الطراز Y من تسلا.



وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن هواوي الصينية الشهيرة بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، قالت إنها لن تصنع السيارات بمفردها. لكنها كانت تعمل مع شركات صناعة السيارات في مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.



وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إن السيارة الأولى التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS من Huawei ستكون Aito M5، وهي سيارة تعمل بالكهرباء والوقود.