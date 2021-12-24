أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، سيما إجراء استفتاء حول الانفصال.



وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.



وتنص المادة 39 على أن «لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال» وهي مادة مثيرة للجدل منذ عقود.



وأضاف «الحوار الشامل الجديد سيحل أي خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية، وهو مفتوح لأي نقاش معقول قد يتوج بالاستفتاء.



يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيون بالمشاركة في هذه العملية الأوسع، ولن يبقى هناك سبب أخلاقي لرفع السلاح».



وحول إمكانية إدراج «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» في الحوار، قال إنه «من الصعب التكهن بذلك»، مشيرا إلى أن الجبهة ليست «المكون الوحيد» الذي يمثل شعب تيغراي، كما إنها «جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني» على حد قوله.



وأضاف أنه إذا سلمت الجبهة أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك الكثير من الاحتمالات.



وفي السياق، أعلن مسؤول بالحكومة الإثيوبية أن قوات بلاده لن تتوغل في عمق منطقة تيغراي، حيث يخوض متمردون قتالا ضد الحكومة المركزية منذ أكثر من عام.



وقال رئيس جهاز الاتصالات ليجيسي تولو إنه صدرت للقوات أوامر بالتمركز في المناطق التي استولت عليها من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ولكنها لن تتقدم أكثر.



وأضاف أن العملية الأحدث من جانب الحكومة قد انتهت ولكن بعض العمليات ربما تستمر في منطقة اوروميا والمناطق الحدودية بين منطقتي تيجراي وامهرة.