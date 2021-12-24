بيروت - منصور شعبان



قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إن: «اللبنانيين بما يعانون وبما ارتكبوا من خطايا بحق بعضهم البعض وبحق لبنان هم معنيون بهذا الحدث الميلادي ونحن لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة فتعالينا عليه وشككنا بالنعمة».



وسأل الراعي في رسالة عيد الميلاد: «أين نحن من حروب العالم؟ فنحن اليوم نسير إلى الوراء ومتى نستعيد الضمير الوطني ونستذكر دولة لبنان وعظمة هذا الشعب علنا ننجح في وقف هذا المسار الانحداري لوجودنا؟».



وطالب الراعي: «باستعادة نظامنا الديموقراطي ونطالب باسترداد دولتنا التي تعيش خارج شرعيتها وتخضع لفرض إرادة أحادية عمدا على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها».



ولفت إلى أن «أهل السلطة يغرقون في صراعاتهم ويبحثون عن حيل وتسويات للانتقام من بعضهم البعض والتشاطر في تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه».



ورأى: «مرة أخرى نكرر أن باب الإنقاذ والخلاص الوحيد هو إعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، تنفيذا للميثاق الوطني الرافض تحويل لبنان مقرا أو ممرا لأي وجود أجنبي، وحماية للشراكة والوحدة وإفساحا في المجال لحسن تحقيق دور لبنان. عندما نقول لا تستقيم الشراكة والوحدة من دون حياد لبنان، لا يعني أننا نحن من يشترط ذلك، بل هي طبيعة لبنان الجيوسياسية التي تحتم التزام الحياد من أجل الشراكة والوحدة. لبنان من دون حياد يقف دوما على شفير الأزمات والانقسامات والحروب، بينما لبنان الحياد يعيش في رحاب الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار والنمو».



وأوضح: «أن لبنان لا يستطيع أن يكون حياديا إزاء ثلاثة: إزاء إجماع العرب إذا حصل، وإزاء إسرائيل، وإزاء الحق والباطل. في اجتماع الاثنين الماضي سلمت أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو مذكرة احتوت مواقفنا المعهودة من الحياد والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان ووجوب تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة، لاسيما وأن دولة لبنان وافقت عليها تباعا. وأكدنا للأمين العام ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة قبل سواها لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين».