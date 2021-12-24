عواصم ـ وكالات: اختبرت إيران الجمعة إطلاقا متزامنا لصواريخ بالستية نحو هدف واحد في ختام مناورات «الرسول الأعظم 17» في جنوب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي، مع تحذير مسؤولين عسكريين لإسرائيل من تنفيذ تهديداتها ضد طهران.



وأتت المناورات التي أجراها الحرس الثوري، في وقت يوجه مسؤولون في إسرائيل، تهديدات متكررة لطهران على خلفية برنامجها النووي والمفاوضات الرامية الى إحياء الاتفاق الدولي المبرم بشأنه، مشددين على أن اسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ذري، وهو ما تنفي الأخيرة السعي إليه.



وفي اليوم الخامس والأخير من المناورات العسكرية، عرض التلفزيون الرسمي لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ البالستية من منصات مختلفة في منطقة صحراوية في توقيت شبه متزامن.



وقال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، في تصريحات للتلفزيون الرسمي «هذا جزء من قوة الصواريخ الإيرانية، 16 صاروخا أصابت الهدف ذاته. هذا جزء صغير من مئات الصواريخ القادرة على تدمير أي بلد يريد مهاجمة إيران».

وأشار الى أن المناورات شهدت اختبار «الصواريخ الأكثر نجاعة لدى الجمهورية الإسلامية»، معتبرا أن توقيتها مرتبط «بالتهديدات الفارغة لسلطات النظام الصهيوني في الأيام الأخيرة».



من جهته، شدد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي على أن المناورات هي «تحذير جدي (...) في مواجهة تهديدات مسؤولي النظام الصهيوني».



وحذر سلامي هؤلاء من أنه «في حال ارتكبوا أي خطأ، سنقطع أيديهم».



في غضون ذلك، قالت واشنطن إن دعم إيران للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة، يهدد الأمن الدولي والإقليمي، كما يهدد قوات الولايات المتحدة وشركائها، مؤكدة أنها ملتزمة بمواجهة هذا التهديد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ضبط في 20 ديسمبر الجاري، 1400 بندقية من طراز (إيه كيه 47) و226 ألفا و600 طلقة ذخيرة من سفينة، مصدرها إيران، مضيفا أن هذه السفينة كانت في طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.



وشدد على أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، كما يعد مثالا آخر على «خبث» الأنشطة الإيرانية، التي تطيل أمد الحرب في اليمن.



وأوضح متحدث الخارجية الأميركية أن هذا الدعم الإيراني للجماعات المسلحة، يهدد الأمن في المنطقة والعالم، كما يهدد قوات الولايات المتحدة ودبلوماسييها ومواطنيها في المنطقة إلى جانب قوات ومواطني الشركاء هناك وفي سائر المناطق.



وقال المتحدث إن الإدارة الأميركية ملتزمة بمواجهة هذا التهديد من قبل إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد ضبطت صواريخ مضادة للدبابات وآلاف من البنادق ومئات من الأسلحة الآلية وقاذفات القنابل من سفن أخرى خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.