عواصم ـ وكالات: توفيت فلسطينية قرب بلدة (سنجل) شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية الجمعة عقب دهسها من قبل أحد المستوطنين المتطرفين.



ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن مصادر امنية القول ان غدير مسالمة (55 عاما) توفيت بعد أن دهسها مستوطن أثناء وجودها على مدخل البلدة ولاذ بالفرار من المكان.



وتشهد الضفة الغربية في الآونة الاخيرة تصاعدا كبيرا لاعتداءات المستوطنين خاصة القرى الفلسطينية شمال محافظة (نابلس) بالضفة الغربية تخللتها مهاجمة العائلات في منازلهم وحرق ممتلكاتهم وتقطيع الأشجار وإطلاق النار ما أدى إلى إصابة وجرح العشرات.



وأعربت السلطة الفلسطينية في بيانات مختلفة عن استنكارها الشديد لاعتداءات المستوطنين التي وصفتها بـ«الإرهابية»، داعية الى تدخل دولي واميركي وأوروبي عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.