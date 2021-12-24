عواصم ـ وكالات: أصدرت محكمة أوكرانية أمرا باعتقال الرئيس السابق بيترو بوروشينكو بتهمة «الخيانة العظمى» وتأييد نشاط جماعات «ارهابية».



وقالت وكالة (تاس) الروسية للأنباء ان محكمة منطقة (بيتشورا) في العاصمة كييڤ لبت طلبا تقدمت به النيابة العامة باعتقال رئيس حزب التضامن الاوروبي ورئيس البلاد السابق بوروشينكو في اطار تحقيق تقوم به السلطات المعنية بتهمة «الخيانة العظمى».



واضافت «ان المحكمة سمحت لسلطات الامن بإحضار الرئيس بوروشينكو من اجل النظر في مسألة وضعه قيد الاعتقال».



وكانت النيابة العامة الاوكرانية قد وجهت في وقت سابق الى بوروشينكو تهمة «شراء الفحم من اقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين» وهذا يرقى إلى مرتبة تمويل «الأنشطة الإرهابية».



وعلى الصعيد نفسه نسبت وكالة (يونيون) الأوكرانية للأنباء الى الرئيس بوروشينكو الموجود حاليا في پولندا قوله انه «سيعود الى اوكرانيا الشهر القادم».



يذكر أن أوكرانيا قطعت جميع العلاقات الاقتصادية مع الإقليمين الانفصاليين في عام 2017 كما رفعت عدة قضايا ضد بوروشينكو منذ أن فقد السلطة في 2019 لكن لم يسفر أي منها عن إدانته حتى الآن.