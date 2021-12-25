في قضية مأساة قناة المانش الأخيرة التي أودت بحياة 27 مهاجرا نهاية نوفمبر الماضي في محاولة للوصول إلى إنكلترا من فرنسا، ينظم المهربون أنفسهم في «العديد من الشبكات الإجرامية» التي تتنافس بين بعضها، وفق القاضي الفرنسي باسكال ماركوفيل في مدينة دويه بشمال فرنسا.

من هم المهربون العاملون على الساحل؟

٭ حصلت موجتا هجرة رئيسيتان منذ عام 2015: الأولى من سورية والعراق الثانية من منطقة القرن الإفريقي، أي إريتريا والسودان والصومال وإثيوبيا.

بعض المهربين ينبثقون من هذه المجتمعات لاسيما الأكراد العراقيون الذين استوطنوا تاريخيا الساحل البلجيكي ودنكيرك (شمال فرنسا). وهم يوسعون نفوذهم في كل أنحاء الساحل.

وهناك الشبكات الأفغانية التي وصلت خلال موجة أقدم في العام 2001 وبسطت نفوذها على كاليه. هي أقل نشاطا اليوم، لكنني أعتقد أنه مع عودة طالبان إلى السلطة، سنراها تعاود الظهور.

والأفارقة، وهم مجموعات فقيرة جدا، يحاولون في معظم الأحيان العبور بمفردهم وبالتالي يتضامنون لشراء زوارق. لكننا نرى مجموعات إريترية تحاول إيجاد مكان لها.

قد تؤدي المنافسة القوية إلى تسوية حسابات، خصوصا في فرنسا حيث عادة ما تكون الأطراف المعنية في وضع غير نظامي، لكنها تحدث بشكل خاص في بلدان المنشأ. وفي كثير من الأحيان، تسوى الحسابات باستخدام سلاح أبيض، كالعصي، كما أن المجتمع الكردستاني العراقي يملك مسدسات.

ويحتاج رؤساء الشبكات المرتكزة في بلدان المنشأ إلى خلايا لا تعرف بعضها بعضا. كل واحد منها يعرف اسما أو اثنين، الشخص الذي طلب منه مرافقة مجموعة، أو تأمين زورق.

كيف يعين المرشحون في البداية؟

٭ رحلة المهاجر باتت تقسم إلى خطوات عدة، فقبل نحو عشر سنوات، كانت شبكات المهربين تضمن عبورا من بلد المنشأ إلى المملكة المتحدة، من خلال الدفع لمجموعة واحدة. لكن اليوم الحدود مغلقة، لذلك ينبغي للمهاجرين التعامل مع مجموعات فرعية متخصصة في عبور نقطة معينة، مثل قناة المانش.

عوموما، يكون المهاجر على اتصال بشبكة معينة منذ البداية. ويتقاضى وسيط المال عن الأسرة ويعطي «الموافقة» (في كل مرحلة).

ويعبر الشخص الحدود متنقلا من شبكة إلى أخرى وكلها مترابطة،. في بعض الأحيان، كلما اقترب من الهدف، ازدادت الكلفة.

ويكلف عبور عبر المانش في زورق صغير يكون هشا، ثلاثة أو أربعة آلاف يورو. وقد يصل ما يطلق عليه العبور المضمون إلى 10 آلاف يورو، على متن زورق أفضل وليس محملا فوق طاقته.

وإذا كان «الزبائن»، وفقا لتعبيرهم، أتوا سابقا من مجتمع المهربين، فإن مأساة 24 نوفمبر الماضي توضح ما هي عليه الحال اليوم: جنسيات متعددة. بالنسبة إلى المهربين، إنهم مجرد «شحن».

وقد لاحظ المحققون عمليات شراء كبيرة للزوارق المطاطية ذات النوعية الرديئة من شركات صينية، عادة عبر وسطاء أتراك، من قبل أشخاص يعيشون في ألمانيا، ثم تباع لشبكات مختلفة تنقلها بدورها إلى الشواطئ المراد الوصول لها.