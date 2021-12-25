ناشد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإعفاء جميع موظفي الدولة من "البصمة"، نظراً للوضع الوبائي وسرعة انتشار المتحور "أوميكرون".

وذكر في تصريح صحافي بأن اعفاء الموظفين من "البصمة" سيساهم في تقليل فرصة انتشار المرض ، كما تم العمل به في السابق ، وهذه الخطوة مهمة جداً في مواجهة الفيروس، خاصة وأن لـ "البصمة" دورا في نقل المرض ، اذ ان وقت الحضور والانصراف بالنسبة سيشهد تزاحما فيما بينهم مما يزيد احتمالية انتشار الفيروس .

ودعا العازمي سمو رئيس الوزراء ايضا الى تأجيل الاقساط لمدة 6 شهور اسوة بالسابق وكما هو معمول به حاليا في بعض الدول الشقيقة لمساندة الموظفين والتخفيف عنهم في ظل هذا انتشار هذا الوباء .

وتمنى العازمي الغاء نظام "البصمة"و "تأجيل الاقساط" بأسرع وقت للتخفيف على الموظفين ومساعدتهم في قضاء التزاماتهم ، لافتا الى أن هذا ليس غريباً على سمو رئيس الوزراء الذي يسعى جاهداً الى توفير كافة السبل للتخفيف على المواطنين.