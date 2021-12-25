عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس وحدة القسطرة للاطفال بمستشفى الأمراض الصدرية د.مصطفى القبندي، عن عمل قسطرة طبية تداخلية تصحيحية، ولأول مرة بالكويت، في ورشة عمل اقيمت بمستشفى الأمراض الصدرية بمشاركة طبيب زائر من مستشفى سدرة في قطر وهو الدكتور زياد حجازي استشاري قلب وقسطرات تداخلية، حيث اُجريت لمريض كويتي يبلغ من العمر ٢١ عاما مولود بعيب خلقي فؤ القلب عبارة عن فتحة اذينية علوية مع شذوذ في الأوردة الرئوية للفص العلوي والوسطي للرئة اليمنى.



Sinus venosus defect-SVC

وذكر انه تم وضع دعامة مغطاة في الوريد الاجوف العلوي وذلك لسد الفتحة الأذينية وتوجيه الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر.



وبين ان الفتحات الأذينية غير المصحوبة بشذوذ في الأوردة الرئوية تم اغلاقها عن طريق القسطرة الطبية التداخلية بسدادة شبكية، أما التي تكون مصحوبة بالشذوذ الوريدي فتحتاج عملية القلب المفتوح للتصحيح دائما، مبينا ان المريض غادر المستشفى في اليوم الثاني وهو بحالة صحية جيدة .



واضاف ان الطرق الحديثة في عمليات القسطرة للفتحات الأذينية تتمثل في ان الفتحات البسيطة منها يتم سدها عن طريق السدادات الشبكية واللتي تكون مصحوبة بشذوذ بالاوردة الرئوية يمكن ان تسد بالدعامات المغطاة في الوريد الاجوف العلوي.