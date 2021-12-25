وافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو.



وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 وصلت بذلك إلى مستوى قياسي، بإجمالي 04ر9 مليار يورو.



وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستقبلة

للأسلحة الألمانية هذا العام.



وقبل أيام قليلة، أُعلن أن حكومة ميركل السابقة ونائب ميركل في ذلك الحين، أولاف شولتس، الذي يشغل الآن منصب مستشار ألمانيا، وافقا قبيل تسلم الحكومة الجديدة السلطة في 8 كانون أول/ديسمبر الجاري على بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا. وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين، بيتر ألتماير، البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بهذه التصاريح، وذلك قبل يوم من انتخاب شولتس مستشارا، لكن دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.



وجاء في رد الوزارة أنه تم الموافقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح أخرى لمصر بقيمة 34ر4 مليار يورو خلال هذا العام وحتى الأيام الأخيرة للحكومة السابقة. وبحسب رد سابق للوزارة على طلب إحاطة برلماني كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لمصر تبلغ 18ر0 مليار يورو حتى 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. هذا يعني أنه تم الموافقة لمصر وحدها في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو.



وفي الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل ونائبها شولتس، وافقت الحكومة على صادرات أسلحة بلغت إجمالا 91ر4 مليار يورو، أي أكثر مما تم الموافقة عليه في الأشهر التسعة السابقة مجتمعة.



الشائك في ذلك هو أن الحكومة في أيامها التسعة الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة.