أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، إنذاراً باللون الأصفر للتحذير من موجة البرد، متوقعاً انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح قوية في مناطق شاسعة من البلاد.



وأضاف المركز أن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 الى 10 درجات مئوية في بعض المناطق بشمالي الصين ووسطها وشرقيها.



وأضاف المركز أن بعض المناطق قد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار أكثر من 14 درجة مئوية.



وقال المركز إن الثلوج والصقيع ستضرب أجزاء من شمالي ووسط وجنوبي الصين ، مع توقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف مطيرة في بعض المناطق بمقاطعة هاينان بجنوبي الصين.



وتطبق الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أسوأ حالة جوية يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق