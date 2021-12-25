تم اكتشاف حالة تفش لأنفلونزا الطيور "إتش فايف إن ون" في مزرعة للدواجن بجمهورية التشيك.



وذكرت وكالة " تشتك " التشيكية للأنباء ووسائل إعلام محلية أخرى أنه يجب إعدام نحو 188 ألف دجاجة بالمزرعة في ليبوتينيس، غير

البعيدة عن الحدود مع ألمانيا.



كما سيتم التخلص من حوالي 600 ألف بيضة بناء على أوامر من السلطات البيطرية.



وأنفلونزا الطيور مرض معد بشكل كبير ويصيب الدجاج أساسا والبط والديوك الرومية . ويمكن أن ينتقل سلالة فرعية من أنفلونزا الطيور "إتش فايف إن ون" إلى البشر.



وكانت هناك موجة لأنفلونزا الطيور في جمهورية التشيك في الربيع. وتم الاضطرار إلى إعدام نحو ربع مليون من الطيور بسبب الفيروس