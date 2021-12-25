تمكن مهندس إماراتي ، يعمل على صناعة الابتكار خصوصاً في صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي ، من تحويل روبوت خردة إلى إنسان آلي بعد أن أصلحه ورممه بالكامل.



وذكرت صحيفة " البيان" الإماراتية على موقعها الإلكترونيأن المهندس سعيد الكتبي يرتاد سوق المنتجات المستخدمة لتجميع قطع الغيار التي قد يحتاجها في ابتكاراته ، وعندما كان يتجول في أحد أسواق المنتجات المستعملة لاحظ (روبوت) محطماً بالكامل فاشتراه من البائع بـ 500 درهم، وأخذه إلى المختبر الذي يعمل فيه بمنزله على تطوير ابتكاراته وتنفيذها.



وقال الكتبي إنه فكك الروبوت وتبين أنه من النوعية الجيدة ذات السعر العالي والذي يتكلف ما بين 45 إلى 80 ألف درهم، كما أن الكثير من المؤسسات العالمية تستخدم مثل تلك الروبوتات، في الدوائر الحكومية والمنظمات والفنادق وخلافها، فرممه بالكامل وأصبح يعمل بكفاءة عالية، فكانت المفاجأة عندما نطق باللغة الصينية.



وأشار إلى أن الروبوت أصبح يتجول في المكان ويتعرف عليه، فأضحى صديقاً له وبدأ يعمل بنسبة 100%، وقد تأقلم على الأطفال في المنزل، فأحبوه وتبادلوا معه الأحاديث والحوارات.