توصل علماء أمريكيون فى " معهد هدسون" إلى خيارات علاجية جديدة لامراض الكبد ومنها العلاج الخلوى الذي يمكن أن يقلل من الإستجابة الإلتهابية لأمراض الكبد.



ووجد العلماء أن الخلايا الشبيهة بالجذع المأخوذة من المشيمة لديها القدرة على تقليل إستجابة الكبد الإلتهابية لالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) ، وهو أكثر أمراض الكبد شيوعًا على مستوى العالم .. فى الوقت الذى يصعب معه الحد من انتشاره ، وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 12٪ من سكان الولايات المتحدة مصابون بـإلتهاب الكبد الدهنى غير الكحولى" ( NASH ) وسيكون السبب الرئيسي لعمليات زرع الكبد ف بحلول عام 2025 .



وأوضحوا أنه من خلال تعديل الإستجابة الإلتهابية ، هناك إمكانية للحد من الآثار الضارة مثل تندب الكبد والإجهاد التأكسدي وموت الخلايا .. وفي الوقت الحالي ، لا توجد خيارات علاج لمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي لمنع تطور أمراض الكبد ، بخلاف تثقيف المريض وتغيير نمط الحياة .. وهذا يعني أن هناك حاجة لإستكشاف خيارات بديلة.



ولفت العلماء إلى أن البحث الحالي يقدم أول دليل على أن خلايا المشيمة يمكنها التحكم في استجابة الخلايا الجذعية للكبد في لالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) التجريبية مع تقليل مستويات استجابة الإجهاد التأكسدي في الكبد ، آملين أن تؤدي النتائج إلى تطوير علاجات فعالة لأمراض الكبد .