أفاد الباحثون في "المعهد الوطني لأبحاث الأسنان" (NIDCR)، التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أن تحييد بروتين تجلط الدم يمنع فقدان العظام وأمراض اللثة بين الفئران.



وفقًا لبحث قاده علماء في " المعهد الوطني لأبحاث الأسنان " (NIDCR)، بالاعتماد على البيانات الحيوانية والبشرية ، وجد الباحثون أن تراكم البروتين ، المسمى ب " الفيبرين"، يؤدي إلى استجابة مناعية مفرطة النشاط تؤدي إلى إتلاف اللثة والعظام الأساسية .. وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة " Science" الطبية، إلى أن كبح نشاط بروتين " الفيبرين" يمكن أن يبشر بالخير لمنع أو علاج أمراض اللثة، بالإضافة إلى الاضطرابات الالتهابية الأخرى التي تتميز بتراكم " الفيبرين"، بما في ذلك التهاب المفاصل والتصلب المتعدد.



وتصيب أمراض اللثة ما يقرب من نصف الأمريكيين فوق سن 30 ، و70% من أولئك الذين يبلغون 65 عامًا أو أكبر.. وهي عدوى بكتيرية تصيب الأنسجة الداعمة للأسنان .. كما تسبب أمراض اللثة في مراحلها المبكرة احمرار وتورم (التهاب) اللثة. في مراحل متقدمة، تسمى التهاب دواعم السن، يتضرر العظم الكامن ، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان، في حين أن العلماء يعرفون أن التهاب دواعم السن ناتج جزئيًا عن استجابة مفرطة للخلايا المناعية ، إلا أنه لم يتضح حتى الآن سبب الاستجابة وكيف تسبب في تلف الأنسجة والعظام.



وقالت الدكتورة "رينا ديسوزا"، مدير المعهد الوطني لأبحاث الأسنان (NIDCR) :" تقربنا هذه الدراسة من طرق أكثر فعالية للوقاية والعلاج، وذلك من خلال تقديم الصورة الأكثر شمولاً حتى الآن للآليات الأساسية لأمراض اللثة ".



وتشير الدراسة إلى أن بروتين " الفيبرين" يلعب دورا وقائيا ف مواقع الإصابة أو الالتهاب، حيث يساعد على تكوين جلطات الدم وتنشيط الخلايا المناعية لمحاربة العدوى، ولكن تم ربط الكثير من المشكلات الصحية بهذا البروتين ، بما في ذلك شكل نادر من التهاب دواعم الأسنان بسبب حالة تسمى نقص أنزيم " البلازمينوجين " (PLG).



وفي الأشخاص المصابين ، تؤدي الطفرات في جين أنزيم " البلازمينوجين" ( PLG ) إلى تراكم بروتين "الفيبرين" والمرض في مواقع مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الفم .. لاكتشاف العلاقة بين بين التراكم غير الطبيعي للفيبرين والتهاب دواعم السن ، قام الباحثون في المعهد بدراسة نقص " البلازمينوجين" ( PLG) في الفئران وتحليل البيانات الوراثية البشرية .. مثل البشر المصابين بهذه الحالة ، أصيبت الفئران التي تعاني من نقص " البلازمينوجين" (PLG ) بالتهاب دواعم الأسنان ، بما في ذلك فقدان عظام دواعم الأسنان، وارتفاع مستويات بروتين " الفيبرين " في اللثة .. كانت لثة الفئران مزدحمة بخلايا مناعية تسمى " العدلات " ، والتي توجد أيضًا بمستويات عالية في الأشكال الشائعة من التهاب دواعم الأسنان.



وتدافع العدلات عادة عن تجويف الفم من الميكروبات الضارة، لكن يُعتقد أن استجابة العدلات المفرطة تسبب تلف الأنسجة، ولمعرفة ما إذا كان الفيبرين يقود هذه الاستجابة المفرطة النشاط ، أضعف الباحثون قدرته على التفاعل مع (الارتباط) بمستقبلات البروتين على العدلات، وقد أدى الارتباط الضعيف بين الفبرين والعَدلات إلى منع فقدان العظام اللثوي تمامًا في الفئران التي تعاني من نقص أنزيم " البلازمينوجين" ( PLG ) .. ومن اللافت للنظر - بحسب الباحثين - أنه قلل أيضًا من فقدان العظام لدى الفئران العادية المصابة بشكل شائع من التهاب دواعم السن مرتبط بالعمر ، مما يشير إلى وجود آليات مماثلة في كلا الشكلين من المرض .. تشير هذه الدراسة إلى أن بروتين "الفيبرين" يمكن أن يتسبب في تحول مناعة العدلات من الحماية إلى الضرر في ظروف معينة" ، هذا ما قاله موتسوبولوس ، الذي أرجع الفضل إلى زميلة ما بعد الدكتوراه ومؤلفة الدراسة الأولى لاكمالي سيلفا ، لأبحاثها التي أدت إلى النتائج. "قد يكون ارتباط العدلات بالفايبرين دافعًا لالتهاب دواعم الأنسان " .