بدأت الدفعة الأولى من مولدات توربينات الرياح في مزرعة رياح عالية الارتفاع في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، بدأت توليد الكهرباء وتوصيلها بشبكة الكهرباء.



وتم تمويل مزرعة الرياح، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 4850 مترا في بلدة "تريغو" ببلدة "كوماي"، من قبل شركة الخوانق الثلاثة الصينية، فيما قامت شركة "باورتشاينا تشنغدو" الصينية المحدودة للهندسة بأعمال التصميم والبناء.



وبدأ تركيب مرافق المزرعة في شهر مايو الماضي واكتملت الأعمال المتعلقة في شهر أكتوبر الماضي، بينما تبلغ سعة التركيب الإجمالية لمزرعة الرياح 22 ميجاوات.



وتعد مزرعة الرياح مشروعاً تجريبياً لأبحاث طاقة الرياح على ارتفاع عالٍ للغاية، والذي من المتوقع أن يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ويُحسن هيكل الطاقة المحلي، إلى جانب تعزيز صناعة السياحة المحلية.