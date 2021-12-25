يستعد المسيحيون العراقيون سكان منطقة الحمدانية للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام بعد أن تسببت جائحة كورونا في تعطيل الكثير من المظاهر التقليدية لاحتفالهم العام الماضي.



ويقيم كثير من المسيحيين بالحمدانية، التي تقع شمال شرقي محافظة نينوى أو الموصل. وتحررت المنطقة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 2016 حين هربت غالبية سكانها.



وعاد زهاء 30 ألف مسيحي، يمثلون نحو نصف سكان الحمدانية، بينهم عدد قليل عاد من الخارج وبدأوا في إعادة بناء البنية التحتية بالبلدة بفضل المساعدات الأجنبية.



وتحضر العائلات هذا العام لعيد الميلاد بأشجار العيد ويتطلعون لأن تتاح لهم فرصة لم الشمل مع أحبائهم مجددا لا سيما في هذه المناسبة السعيدة.



من هؤلاء رانيا عادل، وهي من سكان بلدة قره قوش في الحمدانية التي زارها بابا الفاتيكان هذه السنة، وقالت لتلفزيون رويترز "أهم التحضيرات اللي حضرناها شجرة العيد اللي يفرحون بيها الأطفال دائما، والمغارة استقبال يسوع المسيح، دائما نعمل الكليجة والكبة للبيرو والملابس للأعياد للأطفال".



ويتوقع سكان الحمدانية أن يتسنى لهم هذا العام حضور قداس الميلاد وسط الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت رانيا "هديك السنة بسبب الكورونا ما قدرنا لا نحضر القداس بشكل رسمي ولا نزور الأصدقاء والأقارب ونعيدهم، بس هاي السنة إن شاء الله ماكو حظر وراح نطلع نروح ونحتفل بالكنيسة ونحضر القداس".



وتابعت رانيا "أول سنة بعد زيارة بابا للعراق نحس بالأمان والطمأنينة لأن بابا هو رمز السلام والأمان، ونتمنى من اللي هاجروا خارج العراق والمنطقة، يا ريت يرجعون ونعيش سوية مرة ثانية".



وفيما يتعلق بشجرة عيد الميلاد في قرية الحمدانية قال جون حنا، وهو مصمم ديكور وأحد مصممي الشجرة "عملنا هاي الشجرة تحضيرا لأعياد الكريسماس والاحتفالات. وتعتبر هذه الشجرة أكبر شجرة كريسماس في قضاء الحمدانية بغديدة بعد ما تحررت منطقتنا من داعش، أكيد تفوت الفرحة والبهجة على قلوب الناس أكثر بعد ما يشوفوها، والشجرة تعتبر رمز للعيد وللاحتفال".



وقال الأب روني موميكا، راعي كنيسة ماريو حنا الحمدانية "يقوم الأهالي وخصوصا في منطقتنا في سهل نينوى والعراق بتحضير الأكلات والأطباق والحلويات احتفالا بهذا العيد. أكيد هناك اختلاف بالعيد السنة الماضية إلى هذه السنة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا حيث هنالك التعليمات الصحية الكثيرة".