أعلن «تحالف دعم الشرعية» في اليمن عزمه عرض ادلة على «تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات».



ونقلت قناة العربية عن التحالف أنه سيعرض أيضا «أدلة تورط حزب الله اللبناني الارهابي في اليمن»، وأدلة «تورط حزب الله اللبناني لاستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية».



جاء ذلك، وسط ادانة دولية واسعة بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم للانقلابيين الحوثيين على جنوب المملكة مساء أمس.



وقال الدفاع المدني في المملكة إن سعوديا ويمنيا قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح بعد سقوط «مقذوف عسكري» على متجر أطلقته «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان».