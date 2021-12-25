ثامر السليم



طالبت نقابة العاملين في جامعة الكويت وزير النفط وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت د. محمد الفارس بضرورة الوقوف مع موظفي الجامعة لصرف المكافآت المستحقة لهم عن الفصل الصيفي وعدم المساس بمستحقاتهم، والعمل على التأكيد على الإدارة الجامعية بعدم التعامل بتمييز مستقبلا بين الإداريين والأكاديميين، مستنكرة على الإدارة الجامعية امتناعها عن صرف مكافآت الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020-2021 للموظفين والأمناء المساعدين بالجامعة رغم صرفها للأمين العام للجامعة وللهيئة الأكاديمية الهيئة الأكاديمية المساندة والإدارة الجامعية، وذلك خلافا للسنوات الماضية.



ودعت النقابة في كتاب وجهته إلى الوزير، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إلى ضرورة النظر في ملف صرف مكافآت الموظفين للفصل الصيفي المشار إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها حق أصيل للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في الفصل الصيفي، علما أن جميع الإدارات الجامعية السابقة، سواء كانت بالأصالة أو بالتكليف، كانت توافق على الصرف للموظفين نظير عملهم بالفصل الصيفي، بينما امتنعت الإدارة الحالية عن الصرف رغم أنها إدارة مكلفة ومن باب أولى أن تلتزم باللوائح والنظم المعمول بها بجامعة الكويت.



ولفتت إلى أن الإدارة الجامعية وفي ملف صرف المكافآت عن الفصل الصيفي تتعسف مع الموظفين وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به خاصة ان الموظفين حرموا من إجازاتهم الدورية نتيجة بقائهم في الفصل الدراسي الصيفي على رأس عملهم، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار الامتناع عن الصرف جاء بعد انتهاء الفصل الصيفي، أي أنه بعد أن انتهى عمل الموظفين الذين داوموا هذا الفصل علي غرار السنوات السابقة، مشيرة إلى أنه لا يجوز منع المكافآت بعد أن انتهى الفصل الصيفي، حيث لم تكن الإدارة الجامعية وخصوصا عمادة القبول والتسجيل واضحة منذ البداية وذلك استنادا إلي لائحة الدراسات الصيفية حيث نصت المادة «سابعا ـ فئات أخرى» من اللائحة على أن تتولى لجنة من أمين عام الجامعة، وعميد القبول والتسجيل وعميد الكلية أو مسؤول مركز العمل المختص النظر والبت قبل بدء الدراسة بالفصل الصيفي في اقتراح الكلية أو مركز العمل بإضافة مسميات بعض الوظائف التي تشارك بالتدريس الصيفي.