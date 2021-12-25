ابتكر أستاذ جامعي ياباني نموذجا أوليا لشاشة تلفزيون يمكن لعقها باللسان، والاستمتاع بنكهة الطعام المعروض على الشاشة، في خطوة جديدة للاقتراب من تجربة المشاهدة باستخدام مختلف الحواس.



يعتمد الجهاز، الذي يطلق عليه (تي.تي.تي.في) وهي اختصار لعبارة "تذوقوا التلفزيون"، على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين. تتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.



قال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي إنه في زمن كوفيد-19، يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي وتفاعلهم معه.



وأضاف "الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل".



يعمل مياشيتا مع فريق يتألف من حوالي 30 طالبا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقا أكثر ثراء. وقال إنه بنى النموذج الأولي من الشاشة بنفسه في العام الماضي وإن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100000 ين (875 دولارا).



أجرى مياشيتا أيضا محادثات مع الشركات حول استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.