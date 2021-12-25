قال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن تنظيم نسخة البطولة في 2022 كان أصعب "10 مرات" من تنظيم نسخة 2021 في ظل تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.



وأشار تايلي إلى أن فريقه بذل جهدا جبارا في تنظيم النسخة الماضية في فبراير شباط الماضي خلال إغلاق الحدود الأسترالية بينما كلفت الإجراءات الوقائية والصحية المنظمين مبالغ طائلة.



وبعد مرور 12 شهرا لم تتحسن الأوضاع في البلاد في ظل ظهور سلالة أوميكرون سريعة العدوى والانتشار بينما يقترب موعد وصول اللاعبين للمشاركة في البطولات الإعدادية للبطولة الكبرى الأولى للموسم المقبل.



وعن الموقف قال تايلي "تنظيم نسخة 2022 كان أصعب 10 مرات من نسخة 2021.. التي كانت بمثابة نزهة في حديقة مقارنة بنسخة العام القادم".



وأضاف المسؤول الأسترالي "تنظيم نسخة عام 2021 كان صعبا ولم يكن سهلا بسبب وجود الكثير من المتغيرات التي كانت جديدة لكنك كنت تجد فريقك متواجدا إلى جانبك في الصباح وتأمل في استمرار الوضع هكذا فقط".



وقال تايلي إنه على ثقة رغم كل ذلك بأن منظمي البطولة سينجحون في تنفيذ كافة الإجراءات والخطوات الصحية وأن تبدأ البطولة في موعدها المحدد وهو 17 يناير كانون الثاني المقبل في ملاعب ملبورن بارك.



وأرف تايلي قائلا "في 2021 كان اهتمامنا منصبا على حماية السكان المحليين من اللاعبين القادمين من بيئات ينتشر فيها الفيروس الذي لم يكن موجودا لدينا.



"في 2022 الأمر يتعلق بحماية اللاعبين وطواقم العمل في الموقع من الإصابة بسلالة أوميكرون أو أي سلالة من الفيروس".