اكتشف علماء صينيون ميكروباً جديداً يُمكنه هضم النفط الخام وإنتاج الميثان بشكل مباشر، ما يُمهد الطريق أمام استغلال حقول النفط الناضبة، حسبما ذكرت صحيفة (تشاينا ساينس ديلي).



وركز البحث، الذي نُشر يوم الخميس في مجلة (نيتشر)، على عضو جديد من عائلة البكتيريا البدائية المولدة للميثان (Ca. Methanoliparum)، الذي يمكنه تحويل الألكانات طويلة السلسلة في النفط الخام مباشرة إلى ميثان في بيئة خالية من الأكسجين.



وتعد البكتيريا البدائية المولدة للميثان مجموعة من أقدم الكائنات الحية الدقيقة على الأرض، وتلعب دوراً هاماً في تخمير الغاز الحيوي.

ولاحظت دراسات سابقة أن عملية التخمير تحتاج إلى كل من البكتيريا المحللة للهيدروكربون والبكتيريا البدائية المولدة للميثان لاستكمال التحلل العضوي وإنتاج الميثان.



ووجد فريق البحث من معهد الغاز الحيوي التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية (Ca. Methanoliparum) في خزان للنفط، حيث يمكنه أكسدة الألكانات طويلة السلسلة مباشرة وإنتاج الميثان بدون البكتيريا المُحللة للهيدروكربون.



وفي عملية الاستخراج التقليدية للنفط، يتم دفع النفط الخام في أعماق الأرض بضغط الماء أو المواد الكيميائية، حيث يؤدي استخدام مثل هذه الطرق الفيزيائية والكيميائية لاستخراج النفط، إلى بقاء ما يصل إلى أكثر من نصف رواسب النفط تحت الأرض، ما يُصعّب من استخراجه.



وبناءً على هذا البحث، يمكن أن يتحلل النفط الخام إلى ميثان، ما يُمكّن بالتالي من استخراج النفط والغاز بشكل مشترك وبكفاءة أعلى لاستخراج النفط، ويسهم في إطالة أعمار حقول النفط النابضة ليتم استغلالها لفترة أطول.



وأجرى المعهد البحث بشكل مشترك مع جامعة شنتشن، ومعهد ماكس بلانك للأحياء الدقيقة البحرية في ألمانيا، ومختبر سينوبيك الرئيسي لاستخلاص النفط المعزز الميكروبي