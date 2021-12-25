أقامت الشرطة في شمال الهند دعوى قضائية بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها زعماء هندوس خلال اجتماع وهم يدلون بخطب تحريضية ضد المسلمين.



وقال قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، إنه لن يتم التسامح مطلقا مع مثل هذه الأحداث في الولاية.



وأضاف كومار أنه تم تسجيل دعوى قضائية بموجب مادة في القانون الهندي تحظر الترويج للعداء بين المجموعات المختلفة على أساس الدين.



ويمكن أن تصل العقوبة في مثل هذه الجرائم إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.



ويظهر في مقاطع فيديو الاجتماع، الذي تردد أنه عقد في مدينة هاريدوار في الفترة بين 17 و 19 كانون أول/ديسمبر الجاري، رجال دين هندوس يحرضون على العنف ضد المسلمين.



وأثارت المقاطع غضبا واسعا، وسجلت الشرطة القضية أمس الخميس.



وتابع رئيس شرطة ولاية أوتارانتشال:" لدينا علم بتلك المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع وتنشر الكراهية من خلال الخطابات التحريضية ضد دين معين".



وأضاف كومار أن الشرطة طلبت من منصات التواصل الاجتماعي حظر المقاطع.



وأوضح كومار أنه تم تسجيل القضية بمجرد التقدم بشكوى رسمية، مشيرا إلى أن الدعوى تتضمن اسم شخص واحد، وهو مواطن تحول إلى الهندوسية بعد أن كان مسلما، وآخرين مجهولين.



ويرى منتقدون لحكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي الحاكم أن الاعتداءات العنيفة ضد أكبر أقليتين دينيتين في الهند (المسلمين والمسيحيين)، زادت منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي مقاليد السلطة في عام .2014

